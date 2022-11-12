"Перемогла краща команда. У Манчестер Сіті було багато проблем, і ми не могли пресингувати, тому що вони нам не дозволяли. Коли суперники віддали передачу на нападника, ми не могли цьому нічого протиставити. Коли Тоуні перекинув м'яч, граючи в центрі штрафного, він створив нам проблеми.

Манчестер Сіті – Брентфорд – 1:2 – відео голів та огляд сенсаційного матчу

Ми бачили на початку гри, і в перші 15 хвилин Брентфорд мав два чисті моменти. Після цього ми грали краще і трохи швидше. Ми добре почали другий тайм, але щоразу, коли вони завантажували довгі м'ячі, ми не могли цього зробити.

Це було дуже схоже на гру минулого сезону, коли ми грали тут. Нам було важко створювати, оскільки їхня захисна структура настільки глибока, що змушують вас виходити всією командою. Брентфорд дуже добре захищався під час навісів", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Додамо, що "містяни" сенсаційно поступились Брентфорду (1:2). Обидва голи у ворота Едерсона забив Айвен Тоуні.

Брентфорд у компенсований час вирвав заслужену перемогу над Ман Сіті – дубль Тоуні надав Арсеналу шанс піти у відрив