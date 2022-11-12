Манчестер Сити – Брентфорд – 1:2 – видео голов и обзор сенсационного матча
Манчестер Сити потерпел неожиданное поражение в 16-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Счет удалось открыть Айвену Тоуни, который ударом головой перевел мяч в ворота. Форвард имел еще не один момент, но отличился во второй раз только в компенсированное арбитром время до второго тайма.
Брентфорд в компенсированное время вырвал заслуженную победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв
Манчестер Сити создал больше моментов, но они не были слишком острыми. Единственный гол за "горожан" в актив себе записал Фил Фоден роскошным выстрелом в дальний угол. Победа позволила Брентфорду, в заявке которого был Егор Ярмолюк, подняться на десятое место. Сити остался вторым.