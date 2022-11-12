Счет удалось открыть Айвену Тоуни, который ударом головой перевел мяч в ворота. Форвард имел еще не один момент, но отличился во второй раз только в компенсированное арбитром время до второго тайма.

Брентфорд в компенсированное время вырвал заслуженную победу над Ман Сити – дубль Тоуни предоставил Арсеналу шанс уйти в отрыв