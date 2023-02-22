РБ Лейпциг расписал ничью с Манчестер Сити (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Манчестер Сити получил серьезный бой от РБ Лейпциг и поставил под угрозу выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Нули, пока каждый в своей стихии

Манчестер Сити ехал в Германию в статусе явного фаворита. Даже без де Брюйне и Ляпорта класс "горожан" в несколько раз выше, чем класс соперника. Марко Розе решил добавить Лейпцигу надежности и выпустил на флангах обороны более защитных исполнителей – Клостерманн и Хальстенберг должны были сдерживать Грилиша и Мареза. А Пеп Гвардиола избрал асимметричную схему, в которой правый фулбек гораздо активнее подключался к атакам.

Гости сразу же взяли мяч под контроль и строили затяжные атаки. Владение доходило до 85%. Однако дивидендов это не приносило, ведь Лейпциг очень грамотно защищался. Манчестер Сити просто уперся в стену. Плотные редуты саксонцев ограничивали варианты развития атак, поэтому подопечным Гвардиолы приходилось тормозить и передерживать мяч. Односторонняя игра без моментов – такова была первая четверть встречи.

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Сити воспользовался подарком

Ключ к воротам Лейпцига оказался простым – нужно было отдать мяч саксонцам. Они четко понимали, что делать в позиционной обороне, но страшно терялись с мячом. Шлагер обрезал всю команду перед штрафной площадью, подарив Сити легкий гол. Грилиш сыграл на перехвате, а Марез расстрелял ворота.

После этого гости откатились поближе к собственным воротам и не особо форсировали события. У Лейпцига же моментов вообще не было, даже подходов не было (два касания в чужой штрафной за весь первый тайм). Единственный удар Вернера острым не назовешь – Родри и Грилиш были ближе к тому, чтобы удвоить счет.

Тотальное перерождение Лейпцига

Марко Розе в перерыве внес необходимые коррективы и выровнял игру. Во-первых, его команда получила подсказки и начала более-менее неплохо распоряжаться мячом. Исчезла паника, "быки" принялись наказывать Сити за разбитый прессинг. Результат мгновенный – 65% на 35% по владению и 4:1 по ударам в первые 20 минут.

Во-вторых, тренер РБ идеально угадал с заменой. На правый фланг вышел Хенрикс, неожиданно ставший наконечником саксонских атак. Партнеры стягивали "горожан" на противоположный фланг и выводили Бена на удар. После навеса Хенрикс пробил над перекладиной, а после тонкого паса Собослая чуть не попал в дальний угол.

Пассивный Гвардиола доигрался

На другой бровке Вернер и Собослай наказывали Уокера за высокую позицию и успешно шли в дриблинг. А потом появился лидер Нкунку, который только что восстановился от повреждения. Это означало еще больше сложных задач для защиты "горожан". Гвардиола затянул с реакцией (0 замен) и просто смотрел, как его команду возят.

Ответный гол стал делом времени. Точный удар Собослая из "девятки" вытащил Эдерсон, но уже в следующей атаке бразильскому голкиперу пришлось вытаскивать мяч из сетки. Гвардиол выиграл воздух при подаче углового и головой забил. Хорват огорчил, возможно, свой будущий клуб. Сити усиленно интересуется Йошком.

Лишь тогда Манчестер Сити проснулся и впервые за долгое время побежал в атаку. Инициативу взял Грилиш, который пытался обыгрывать и создал момент для Гюндогана. Немцы спокойно удержали ничью и сохранили неплохие шансы на четвертьфинал. А Пеп близок к очередному фиаско в Лиге чемпионов. Ответный матч состоится 14 марта в Манчестере.