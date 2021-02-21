"Считаю, что все наши игроки заслуживают того, чтобы оставаться здесь на долгие годы. В них исключительные качества, в этом нет сомнений.

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Но из года в год ситуация меняется, потому что есть футболисты, которые адаптируются под новые роли, а есть те, кто не может этого сделать. Дело не в качестве игрока, а в признании того, что иногда ты не выходишь на поле. В такой момент игроку лучше уйти", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

К слову, подопечные испанца лидируют в АПЛ, на 10 пунктов опережая Манчестер Юнайтед. Уже сегодня, 21 февраля, Манчестер Сити встретится с Арсеналом.

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