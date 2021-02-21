"Вважаю, всі наші гравці заслуговують на те, щоб залишатися тут на довгі роки. У них виняткові якості, в цьому немає сумнівів.

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Але з року в рік ситуація змінюється, тому що є футболісти, які адаптуються під нові ролі, а є ті, хто не може цього зробити. Справа не в якості гравця, а у визнанні того, що іноді ти не виходиш на поле. В такий момент гравцеві краще піти", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

До слова, підопічні іспанця наразі лідирують в АПЛ, на 10 пунктів випереджаючи Манчестер Юнайтед. Вже сьогодні, 21 лютого, Манчестер Сіті зустрінеться з Арсеналом.

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