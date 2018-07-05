toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Гвардиола может возглавить сборную Аргентины с зарплатой 12 млн долларов в год, – СМИ

09:37 44 Читати українською
Гвардиола может возглавить сборную Аргентины с зарплатой 12 млн долларов в год, – СМИ
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола является одним из главных претендентов на пост наставника сборной Аргентины.

Федерация футбола Аргентины готова предложить Хосепу Гвардиоле контракт с зарплатой 12 миллионов долларов в год, сообщает TN. Половину зарплаты платить сама федерация, еще половину – группа бизнесменов.

Ранее была информация, что Хорхе Сампаоли покинет национальную команду после неудачного выступления на чемпионате мира-2018, где "альбиселестес" вылетели на стадии 1/8 финала.

Правда, очень мала вероятность того, что испанец возглавит двукратных чемпионов мира, ведь недавно подписал новый контракт с Манчестер Сити до 2021 года.

Теги
Мир Манчестер Сити Манчестер Сити Аргентина Аргентина Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
58
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук