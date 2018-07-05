Гвардиола может возглавить сборную Аргентины с зарплатой 12 млн долларов в год, – СМИ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола является одним из главных претендентов на пост наставника сборной Аргентины.

Федерация футбола Аргентины готова предложить Хосепу Гвардиоле контракт с зарплатой 12 миллионов долларов в год, сообщает TN. Половину зарплаты платить сама федерация, еще половину – группа бизнесменов.

Ранее была информация, что Хорхе Сампаоли покинет национальную команду после неудачного выступления на чемпионате мира-2018, где "альбиселестес" вылетели на стадии 1/8 финала.

Правда, очень мала вероятность того, что испанец возглавит двукратных чемпионов мира, ведь недавно подписал новый контракт с Манчестер Сити до 2021 года.