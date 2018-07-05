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Гвардіола може очолити збірну Аргентини з зарплатою 12 млн доларів на рік, – ЗМІ

09:37 889 Читать на русском
Гвардіола може очолити збірну Аргентини з зарплатою 12 млн доларів на рік, – ЗМІ
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола є одним з головних претендентів на посаду наставника збірної Аргентини.

Федерація футболу Аргентини готова запропонувати Хосепу Гвардіолі контракт з зарплатою 12 мільйонів доларів на рік, повідомляє TN. Половину зарплати платитиме сама федерація, ще половину – група бізнесменів.

Раніше була інформація, що Хорхе Сампаолі покине національну команду після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2018, де "альбіселестес" вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

Щоправда, дуже мала вірогідність того, що іспанець очолить дворазових чемпіонів світу, адже нещодавно підписав новий контракт з Манчестер Сіті до 2021 року.

Теги
Світ Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Аргентина Аргентина Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
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