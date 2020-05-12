Гвардиола может вернуться в Барселону – грандиозные планы Лапорты, который будет баллотироваться на пост президента

Бывший президент "блаугранас" Жоан Лапорта объявил о своих планах в случае избрания главой Барселоны на выборах 2021 года.

Напомним, Лапорта был президентом каталонского клуба с 2003-го по 2010 год. За этот период "блаугранас" завоевали 12 трофеев, включая 4 чемпионских титула и 2 кубка Лиги чемпионов. Именно 57-летний Лапорта пригласил неопытного Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера "сине-гранатовых".

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"Я работаю над возвращением в Барселону и волнуюсь в ожидании выборов. С нетерпением жду продолжения своей работы в клубе – мы должны изменить ситуацию и подписать игроков, которые останутся в Барсе на несколько лет. В последнее время клуб переживает не слишком удачные времена – хочу это изменить.

Также я бы очень хотел вернуть Гвардиолу, но сейчас он возглавляет Манчестер Сити. Хосеп должен определиться. Он является ориентиром для Барселоны, многие хотели бы снова видеть его в нашем клубе. Я поговорю с ним – думаю, что он должен возглавить команду в 2021 году", – цитирует Лапорту Marca со ссылкой на TV3.

К слову, выборы президента Барселоны состоятся в 2021 году. Тогда же истекает контракт Гвардиолы с Манчестер Сити.

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