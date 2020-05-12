Гвардіола може повернутися в Барселону – грандіозні плани Лапорти, який балотуватиметься на посаду президента клубу

Колишній президент "блаугранас" Жоан Лапорта оголосив про свої плани у разі обрання очільником Барселони на виборах 2021 року.

Нагадаємо, Лапорта був очільником каталонського клубу з 2003-го по 2010 рік. За цей період "блаугранас" здобули 12 трофеїв, зокрема, 4 чемпіонських титули та 2 кубки Ліги чемпіонів. Саме 57-річний Лапорта запросив недосвідченого Хосепа Гвардіолу на посаду головного тренера "синьо-гранатових".

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"Я працюю над поверненням у Барселону та хвилююся в очікуванні виборів. З нетерпінням чекаю продовження своєї роботи в клубі – ми повинні змінити ситуацію та підписати гравців, які залишаться в Барсі на кілька років. Останнім часом клуб переживає не надто вдалі часи – хочу це змінити.

Також я б дуже хотів повернути Гвардіолу, але наразі він очолює Манчестер Сіті. Хосеп повинен визначитися. Він є орієнтиром для Барселони, багато хто хотів би знову бачити його в нашому клубі. Я поговорю з ним – думаю, що він повинен очолити команду в 2021 році", – цитує Лапорту Marca з посиланням на TV3.

До слова, вибори президента Барселони відбудуться у 2021 році. Тоді ж завершується контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті.

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