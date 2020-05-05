Слезы, энергетический круг и живой Тито Виланова: как Гвардиола прощался с Барселоной – ретро дня

5 мая 2012 года Хосеп Гвардиола провел свой последний матч на Камп Ноу в статусе главного тренера "сине-гранатовых".

8 лет назад – 5 мая 2012-го – Камп Ноу в последний раз увидел Хосепа Гвардиолу в статусе наставника Барсы. За несколько дней до того испанец объявил, что покидает родной клуб.

10 лет назад Роналду оформил первый хет-трик за Реал – видео исторического матча

В прощальном домашнем матче под руководством Пепа Барселона разбила Эспаньол 4:0, а все голы забил Лионель Месси. По завершении поединка Гвардиола получил специальную церемонию в свою честь, участие в которой приняли все игроки и Тито Виланова – ассистент Хосепа, который менее чем за 2 года после того матча умер от рака.

Напомним, в роли наставника "сине-гранатовых" Гвардиола дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды – Примеру. После этого он работал в Баварии, а сейчас 4-й сезон возглавляет Манчестер Сити.

"Я ніколи не очолю Реал – це справа принципу". Безсмертні цитати Тіто Віланови