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Слезы, энергетический круг и живой Тито Виланова: как Гвардиола прощался с Барселоной – ретро дня

18:20 55 Читати українською
Слезы, энергетический круг и живой Тито Виланова: как Гвардиола прощался с Барселоной – ретро дня
Хосеп Гвардиола и Тито Виланова / ФК Барселона

5 мая 2012 года Хосеп Гвардиола провел свой последний матч на Камп Ноу в статусе главного тренера "сине-гранатовых".

8 лет назад – 5 мая 2012-го – Камп Ноу в последний раз увидел Хосепа Гвардиолу в статусе наставника Барсы. За несколько дней до того испанец объявил, что покидает родной клуб.

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В прощальном домашнем матче под руководством Пепа Барселона разбила Эспаньол 4:0, а все голы забил Лионель Месси. По завершении поединка Гвардиола получил специальную церемонию в свою честь, участие в которой приняли все игроки и Тито Виланова – ассистент Хосепа, который менее чем за 2 года после того матча умер от рака.

Напомним, в роли наставника "сине-гранатовых" Гвардиола дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды – Примеру. После этого он работал в Баварии, а сейчас 4-й сезон возглавляет Манчестер Сити.

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Испания Барселона Барселона Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Видеоновости Ретро дня Ретро Тито Виланова
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