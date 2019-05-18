toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Гвардиола: Многие ожидают, что Манчестер Сити признают виновным и нас накажет УЕФА, но это не так

18 мая 07:30 103 Читати українською
Гвардиола: Многие ожидают, что Манчестер Сити признают виновным и нас накажет УЕФА, но это не так
Пеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал подозрения в несоблюдении правил финансового фэйр-плей "горожанами".

"Я много раз говорил, что доверяю клубу и людям, которые в нем работают. Мы выиграли Премьер-лигу и недавно об этом говорили. Простите, если мы сделали что-то не так, нас могут наказать.

Дело о нарушении Манчестер Сити финансового фэйр-плей передано в арбитражную палату УЕФА

Люди ожидают, что мы окажемся виновными и нас накажут, но мы остаемся невиновными, пока не докажут обратное.

"Мы не удивлены", – Манчестер Сити ответил на передачу дела о несоблюдении ФФП в арбитражную палату УЕФА

Я разговаривал с руководством. Знаю, что они сделали. Я доверяю им, вот и все. Больше не собираюсь отвечать на подобные вопросы. Мое мнение всем понятно. В будущем может произойти все, что угодно, но на сегодняшний день мы не виноваты", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
399
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Финансовый fair-play
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25603 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
3
час
:
58
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук