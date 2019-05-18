Гвардіола: Багато хто очікує, що Манчестер Сіті визнають винним і нас покарає УЄФА, але це не так

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував підозри у недотриманні правил фінансового фейр-плей "містянами".

"Я багато разів говорив, що довіряю клубу і людям, які у ньому працюють. Ми виграли Прем'єр-лігу і нещодавно про це говорили. Вибачте, якщо ми зробили щось не так, нас можуть покарати.

Справа про порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей передана у арбітражну палату УЄФА

Люди очікують, що нас визнають винними і покарають, але ми залишаємося невинними, поки не доведуть протилежне.

"Ми не здивовані", – Манчестер Сіті відповів на передачу справи щодо недотримання ФФП у арбітражну палату УЄФА

Я розмовляв з керівництвом. Знаю, що вони зробили. Я довіряю їм, ось і все. Більше не збираюся відповідати на подібні питання. Моя думка всім зрозуміла. В майбутньому може статися все, що завгодно, але на сьогоднішній день ми не винні", – цитує Гвардіолу Sky Sports.