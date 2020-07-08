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Гвардиола: Ман Сити всегда пытается забить как можно больше голов – этим проявляем уважение к сопернику

8 июля 23:27 - Читати українською
Гвардиола: Ман Сити всегда пытается забить как можно больше голов – этим проявляем уважение к сопернику
Пеп Гвардиола / Man City

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал уверенную победу своей команды над Ньюкаслом (5:0).

10’ Габриэл Жезус
21’ Рияд Марез
58’ Фредерико Фернандес
66’ Давид Силва
90+1’ Рахим Стерлинг
 
10’ Габриэл Жезус
21’ Рияд Марез
58’ Фредерико Фернандес
66’ Давид Силва
90+1’ Рахим Стерлинг

"Мы всегда проводим хорошие матчи, но, к сожалению, порой теряем очки. Нужно побеждать, вот и все. Все же мы на хорошем месте в АПЛ.

Всегда стараемся забить как можно больше голов. Именно так мы хотим играть, хотим дарить людям радость. Этим проявляем уважение к турниру, к сопернику, к футболу в целом.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0 – видео голов и обзор матча

Круто, что забили 5 мячей. Осталось набрать одно очко – и мы в Лиге чемпионов", – сказал Пеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Манчестер Сити разбил Ньюкасл в 34 туре АПЛ и закрепился на втором месте в турнирной таблице. Александр Зинченко отыграл весь матч и помог команде спокойно набрать 3 пункта.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Ньюкасл
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