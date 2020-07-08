Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити уничтожил Ньюкасл (5:0) в рамках 34-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Ньюкасл на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Ньюкасл стартовал в 20:00 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал Setanta Sports, а текстовую онлайн-трансляцию игры 34-го тура АПЛ провел "Футбол 24". Александр Зинченко, который в прошлом туре против Саутгемптона стал виновником пропущенного гола, сохранил свое место в стартовом составе. Украинец вышел на позиции левого защитника.

Манчестер Сити разгромил Ньюкасл – Зинченко принял участие в курьезной голевой атаке и стал одним из худших

Еще до перерыва Сити создал множество моментов, но забил всего дважды. Сначала ворота Ньюкасла поразил Жезус, а позже – Марез. Другие свои возможности "горожане" не использовали.

После перерыва в ворота гостей влетели еще 3 мяча. К одному из них определенным образом причастен Зинченко, разыгравший комбинацию с Стерлингом, которая привела к курьезному автоголу Ритчи. Впоследствии Давид Силва классно исполнил штрафной удар, а точку поставил Стерлинг.