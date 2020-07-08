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Гвардіола: Ман Сіті завжди намагається забити якнайбільше голів – цим проявляємо повагу до суперника

8 липня 23:14 - Читать на русском
Гвардіола: Ман Сіті завжди намагається забити якнайбільше голів – цим проявляємо повагу до суперника
Пеп Гвардіола / Man City

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Ньюкаслом (5:0).

10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез
58’ Федеріко Фернандес
66’ Давід Сілва
90+1’ Рахім Стерлінг
 
10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез
58’ Федеріко Фернандес
66’ Давід Сілва
90+1’ Рахім Стерлінг

"Ми завжди проводимо хороші матчі, але, на жаль, деколи втрачаємо очки. Потрібно перемагати, от і все. Все ж ми на гарному місці в АПЛ.

Завжди намагаємося забити якнайбільше голів. Саме так ми хочемо грати, хочемо дарувати людям радість. Цим проявляємо повагу до турніру, до суперника, до футболу загалом.

Манчестер Сіті – Ньюкасл – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Круто, що забили 5 м'ячів. Залишилося набрати одне очко – і ми в Лізі чемпіонів", – сказав Пеп Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

Манчестер Сіті розбив Ньюкасл у 34 турі АПЛ і закріпився на другому місці в турнірній таблиці. Олександр Зінченко відіграв увесь матч і допоміг команді спокійно набрати 3 пункти.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Ньюкасл
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