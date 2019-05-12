Гвардиола: Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал завоевание чемпионского титула АПЛ в сезоне 2018/19.

"Нужно поздравить Ливерпуль и поблагодарить их. Они подталкивали нас и заставили повысить наши стандарты.

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Это невероятно, 98 очков, защитили чемпионство. Мы установили более высокие стандарты в этом сезоне, и Ливерпуль помог нам. Мы выиграли титул, когда нужно было выиграть 14 матчей подряд. Мы не могли потерять ни очка.

Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. С большим отрывом", – сказао Гвардиола в эфире канала Sky Sports.

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