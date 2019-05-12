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Гвардіола: Це найважче чемпіонство в моїй кар'єрі

12 травня 21:40 1520 Читать на русском
Гвардіола: Це найважче чемпіонство в моїй кар'єрі
Хосеп Гвардіола (по центру) / ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував здобуття чемпіонського титулу АПЛ в сезоні 2018/19.

"Потрібно привітати Ліверпуль і подякувати їм. Вони підштовхували нас і змусили підвищити наші стандарти.

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Це неймовірно, 98 очок, захистили чемпіонство. Ми встановили вищі стандарти у цьому сезоні, і Ліверпуль допоміг нам. Ми виграли титул, коли потрібно було виграти 14 матчів поспіль. Ми не могли втратити жодного очка.

Це найважче чемпіонство в моїй кар'єрі. З великим відривом", – сказав Гвардіола в ефірі каналу Sky Sports.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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