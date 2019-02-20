Гвардіола хоче витратити 150 мільйонів фунтів на партнера Ярмоленка та ще 2-х англійських талантів

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола націлився на 3 англійських молодих гравців.

Наставник "містян" хоче збільшити кількість англійців у своїй команді, тому націлився на трьох молодих англійських футболістів, які можуть обійтись Манчестер Сіті у 150 мільйонів фунтів.

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До списку Гвардіоли увійшов захисник Крістал Пелас Арон Ван-Біссака, оборонець Лестера Бен Чілвел, а головною метою літнього трансферного вікна є партнер Ярмоленка по Вест Хему Деклан Райс, повідомляє The Sun.

20 річний півзахисник може бути придбаний за 70 мільйонів фунтів та розглядається як потенційна заміна Фернандінью.

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