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Гюндоган рассказал, чего не хватает Манчестер Сити, чтобы попасть в элиту европейского футбола

15:41 75 Читати українською
Гюндоган рассказал, чего не хватает Манчестер Сити, чтобы попасть в элиту европейского футбола
Ілкай Гюндоган / фото із соцмереж

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган считает, что победа в Лиге чемпионов является целью для любого клуба или игрока.

"В последние годы у нас было много разного в Лиге чемпионов, конечно, не только хорошего. Как минимум раз мы уже должны были выиграть ее. Каждый клуб, каждая команда, каждый игрок – все хотят когда-нибудь завоевать этот трофей.

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В каждом розыгрыше острая конкуренция, но есть команда, которая выиграет Лигу чемпионов год за годом. Если хочешь оказаться в элите как клуб и как игрок, ты должен выиграть этот трофей.

Если мы когда-то это сделаем, клуб начнет новую эру, поднимется на один уровень с Реалом, Барселоной, Баварией, Ювентусом. Наша задача – отдать все силы, чтобы это стало реальностью", – цитирует Гюндогана официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что в 1/18 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет против Шальке. Первый матч этого противостояния состоится завтра, 20 февраля.

Теги
Лига чемпионов Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган Манчестер Сити Манчестер Сити
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