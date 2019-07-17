Гвардиола: Если Сане не счастлив в Манчестер Сити, то пусть уходит

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее Лероя Сане в составе "горожан".

"Клуб сделал Сане предложение в прошлом году. Мы хотим, чтобы люди были счастливы играть в этом клубе. Мы будем лучшим способом помогать Сане реализовать его талант.

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Мы хотим, чтобы он был с нами. Я уже 10 раз говорил клубу, что хочу, чтобы люди здесь были счастливы, а если нет, то пусть уходят", – цитирует слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, что Лерой Сане всерьез заинтересовал мюнхенскую Баварию, которая ищет замену Роббену и Рибери. Кроме немцев, в услугах вингера заинтересован ПСЖ.

Отметим, что Сане перешел в Манчестер Сити летом 2016 с Шальке суммы в 50,5 млн евро. В прошлом сезоне на клубном уровне немец принял участие в 47 матчах, отметившись 16 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

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