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Гвардіола: Якщо Сане не щасливий в Манчестер Сіті, то нехай йде

21:35 924 Читать на русском
Гвардіола: Якщо Сане не щасливий в Манчестер Сіті, то нехай йде
Лерой Сане / Stadium Astro

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував майбутнє Лероя Сане у складі "містян".

"Клуб зробив Сане пропозицію в минулому році. Ми хочемо, щоб люди були щасливі грати в цьому клубі. Ми будемо найкращим способом допомагати Сане реалізувати його талант.

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Ми хочемо, щоб він був з нами. Я вже 10 разів говорив клубу, що хочу, щоб люди тут були щасливі, а якщо немає, то нехай йдуть", – цитує слова Гвардіоли Daily Mail.

Нагадаємо, що Лерой Сане всерйоз зацікавив мюнхенську Баварію, яка шукає заміну Роббену та Рібері. Окрім німців, у послугах вінгера зацікавлений ПСЖ.

Зазначимо, що Сане перейшов в Манчестер Сіті влітку 2016 року з Шальке за суму в 50,5 млн євро. У минулому сезоні на клубному рівні німець взяв участь в 47 матчах, відзначившись 16 забитими м'ячами і 18 результативними передачами.

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