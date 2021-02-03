Бернли – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча
Бернли принимал Манчестер Сити в 22 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Бернли – Манчестер Сити.
Гости открыли счет уже на третьей минуте, голкипер Бернли справился с первым ударом, но добивание Жезуса было из разряда "без шансов".
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Тотальное преимущество подопечных Гвардиолы еще до перерыва конвертировалась во второй гол. На прострел с правого фланга откликнулся Стерлинг и расстрелял ворота хозяев. Александ Зинченко появился на поле лишь во втором тайме, заменив Канселу.
Победа закрепила Манчестер Сити на вершине турнирной таблицы АПЛ, Бернли остался 16-м.
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