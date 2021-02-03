Гости открыли счет уже на третьей минуте, голкипер Бернли справился с первым ударом, но добивание Жезуса было из разряда "без шансов".

"Зинченко сделал невероятный шаг вперед": Гвардиола рассыпался в комплиментах украинцу

Тотальное преимущество подопечных Гвардиолы еще до перерыва конвертировалась во второй гол. На прострел с правого фланга откликнулся Стерлинг и расстрелял ворота хозяев. Александ Зинченко появился на поле лишь во втором тайме, заменив Канселу.

Победа закрепила Манчестер Сити на вершине турнирной таблицы АПЛ, Бернли остался 16-м.

Манчестер Сити спокойно одолел Бернли перед выездом на Анфилд – Зинченко в эпицентре экспериментов