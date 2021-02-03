Александр Зинченко сыграл в шести подряд матчах АПЛ, а сегодня Пеп Гвардиола оставил его в запасе с первых минут. На позиции украинца вышел Ляпорт, однако Манчестер Сити во время позиционных атак привычно перестраивался на игру с тремя центрбеками – Канселу поднимался в полузащиту.

Как отметил эксперт The Athletic по "горожанам" Сэм Ли, такие эксперименты могут быть подготовкой к Ливерпулю. Зинченко в свое время имел проблемы в противостоянии с Салахом, а в последних поединках вообще не играл против мерсисайдцев. Поэтому тренерский штаб испытал вариант с Ляпортом (Менди потерял доверие, а Канселу нужен справа).

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Ожидался легкий матч для Манчестер Сити, ведь Бернли – удобный соперник. Четыре предыдущих встречи завершились разгромами. К тому же команда Гвардиолы набрала прекрасную форму, одержав 12 подряд побед во всех турнирах.

Быстрый гол "горожан" не стал сюрпризом. Уже на третьей минуте Стерлинг и Силва прорвали оборону Бернли. Голкипер справился с ударом Бернарду, но первым на добивание успел Жезус. Гости получили удобный сценарий и повели игру: тотальный контроль мяча, затяжные атаки, попытки расшатать оборону.

Энергосберегающий режим почти не приносил Манчестер Сити моментов. Однако еще до перерыва "голубые" удвоили преимущество – Марез справа подключил Гюндогана, тот прострелил вдоль ворот, а Стерлинг загнал мяч в сетку. На старте второго тайма Рахим мог оформить дубль, но упустил выход один на один после шикарного паса Гюндогана (Канселу и Ляпорт также бросали его в прорыв – там быстрее был вратарь).

Бернли, в свою очередь, не создавал ничего. Владение сохранялось в пределах 25% на 75%. Выдра вышел на свидание с Эдерсоном и пробил мимо штанги, там еще и офсайд был. Потом у Выдры возник еще один хороший шанс, однако форвард выстрелил над перекладиной. Лишь в конце встречи хозяева заставили оборону Сити поработать.

На 60-й минуте Гвардиола подумал, что судьба матча решена, и продолжил экспериментировать. Пеп снял Канселу и выпустил Зинченко в полузащиту. Манчестер Сити перешел на схему с тремя центрбеками, но это была лишь временная формальность, ведь Александр при атаках соперника все равно прикрывал левый фланг. Прикрывал не слишком плотно, однако, к счастью, обошлось без провалов.

Зинченко принимал активное участие в билд-апе, выполнял большое количество подготовительных передач в касание. В центре поля не было в нем необходимости – украинец часто сталкивался с партнерами, отбирал у них пространство. В то же время на левом фланге оставалась огромная свободная зона. Минут через 10 Александр начал заполнять ее, сваливаясь на фланг.

Сам ли он так решил, получил ли указание от тренера – это однозначно пошло на пользу. Хотя под занавес встречи контроль мяча у Манчестер Сити разладился. Моментов гости уже не создавали, а Пеп огорченно качал головой. Впрочем, вряд ли это можно напрямую связать с появлением Зинченко. Низкие оценки от статистических порталов (SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.1) объясняются тем, что Александр отыграл только 30 минут, в течение которых команда уже ничего не хотела.

Манчестер Сити набрал 47 очков и закрепился на вершине АПЛ. В воскресенье встреча с Ливерпулем на выезде. Бернли – 16-й, 22 пункта. Коротко о сегодняшнем матче: Гюндоган – монстр (очередной фантастический перфоманс Илкая), Ляпорт слева понравился, а группа атаки Марез – Жезус – Стерлинг годится для чего угодно, только не для реализации моментов.

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