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Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер в Англии, Клопп не попал в топ-3

11:20 163 Читати українською
Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер в Англии, Клопп не попал в топ-3
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото Premier League

Победа в Лиге чемпионов не гарантирует самую высокую зарплату на Туманном Альбионе.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров в Англии, испанец зарабатывает 20 млн фунтов в год, сообщает The Sun.

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На второй строчке расположился тренер Тоттенхэма Почеттино (8,5 млн фунтов), замыкает тройку наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер (7,5 млн евро).

Немецкий специалист Ливерпуля Юрген Клопп не попал в топ-3, его зарплата составляет "жалкие" 7 млн фунтов.

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Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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