toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Гвардіола – найвисокооплачуваніший тренер в Англії, Клопп не потрапив у топ-3

11:20 188 Читать на русском
Гвардіола – найвисокооплачуваніший тренер в Англії, Клопп не потрапив у топ-3
Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола / Фото Premier League

Перемога у Лізі чемпіонів не гарантує найвищу зарплату на Туманному Альбіоні.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола очолив список найвисокооплачуваніших тренерів в Англії, іспанець заробляє 20 млн фунтів на рік, повідомляє The Sun.

Манчестер Юнайтед розглядає Рангніка на заміну Сульшеру

На другій сходинці розташувався керманич Тоттенхема Маурісіо Почеттіно (8,5 млн фунтів), замикає трійку головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер (7,5 млн євро).

Німецький фахівець Ліверпуля Юрген Клопп не потрапив у топ-3, його зарплата становить "жалюгідні" 7 млн фунтів.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
Попов – про свій переможний гол Шахтарю: Я забив у стилі Рамоса
08:00
4551
Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Юрген Клопп Юрген Клопп Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
20
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук