Гвардіола – найвисокооплачуваніший тренер в Англії, Клопп не потрапив у топ-3

Перемога у Лізі чемпіонів не гарантує найвищу зарплату на Туманному Альбіоні.
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола очолив список найвисокооплачуваніших тренерів в Англії, іспанець заробляє 20 млн фунтів на рік, повідомляє The Sun.
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На другій сходинці розташувався керманич Тоттенхема Маурісіо Почеттіно (8,5 млн фунтів), замикає трійку головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер (7,5 млн євро).
Німецький фахівець Ліверпуля Юрген Клопп не потрапив у топ-3, його зарплата становить "жалюгідні" 7 млн фунтів.
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