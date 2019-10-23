Манчестер Юнайтед рассматривает Рангника на замену Сульшеру

Манкунианцы продолжают расширять шорт-лист потенциальных кандидатов на пост главного тренера.

Ральф Рангник имеет шанс стать главным тренером Манчестер Юнайтед, сообщает Sport Bild.

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Руководство "красных дьяволов" рассматривает немецкого специалиста как одного из кандидатов на потенциальную замену Уле Гуннару Сульшеру. Действующий наставник МЮ может быть уволен, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время.

Последним местом работы Рангника был РБ Лейпциг, который он покинул летом и стал директором спортивного отдела компании Red Bull.

После 9-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед находится на 14-м месте.

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