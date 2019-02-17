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Гвардиола – о победе над Ньюпортом: Я понял английский футбол лучше, чем когда-либо

08:00 103 Читати українською
Гвардиола – о победе над Ньюпортом: Я понял английский футбол лучше, чем когда-либо
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с Ньюпорт Каунти (4:1).

"Это была действительно тяжелая игра. Мы открыли счет и поверили, что дело сделано, но потом забил соперник. Фил Фоден стал автором фантастического гола. Игроки Ньюпорт Каунти показали нам, насколько они невероятны, за это они заслуживают комплиментов.

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В первые 20 минут мы с трудом справлялись с длинными мячами. В этом соперник намного лучше нас. В последние 20 минут мы взяли игру в свои руки, а голы помогли нам одержать победу.

Хозяева были странными. Победив здесь, я понял английский футбол лучше, чем когда-либо. В таких ситуациях очень легко вылететь из Кубка. Они использовали то, в чем нас превосходят. Вот почему я так рад тому, как мы играли сегодня на этом стадионе.

Манчестер Сити участвует в четырех турнирах, и каждая игра непохожа на другую. Сначала играешь с командой из четвертого дивизиона, а потом у тебя встреча в Лиге чемпионов. Нужно адаптироваться и менять мышление.

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Большая ошибка – верить, что твоя команда лучше другой. Например, Манчестер Юнайтед хвалят больше, чем ПСЖ, но вы видели, что произошло. Нужно сохранять спокойствие и хорошо готовиться", – сказал Гвардиола в эфире телеканала BT Sport.

Кубок Англии1/8 финала

Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: Суббота 16 февраля 2019

Ньюпорт Каунти
Матч окончен
1 : 4
Манчестер Сити
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