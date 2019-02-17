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Гвардіола – про перемогу над Ньюпортом: Я зрозумів англійський футбол краще, ніж будь-коли

08:00 374 Читать на русском
Гвардіола – про перемогу над Ньюпортом: Я зрозумів англійський футбол краще, ніж будь-коли
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу у виїзному матчі 1/8 фіналу Кубка Англії з Ньюпорт Каунті (4:1).

"Це була дійсно важка гра. Ми відкрили рахунок і повірили, що справу зроблено, але потім забив суперник. Філ Фоден став автором фантастичного гола. Гравці Ньюпорт Каунті показали нам, наскільки вони неймовірні, за це вони заслуговують на компліменти.

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У перші 20 хвилин ми ледве справлялися з довгими м'ячами. У цьому суперник набагато кращий за нас. В останні 20 хвилин ми взяли гру в свої руки, а голи допомогли нам здобути перемогу.

Господарі були дивними. Перемігши тут, я зрозумів англійський футбол краще, ніж будь-коли. У таких ситуаціях дуже легко вилетіти з Кубка. Вони використовували те, в чому нас перевершують. Ось чому я так радий тому, як ми грали сьогодні на цьому стадіоні.

Манчестер Сіті бере участь в чотирьох турнірах, і кожна гра схожа на іншу. Спочатку граєш з командою з четвертого дивізіону, а потім у тебе зустріч в Лізі чемпіонів. Потрібно адаптуватися і змінювати мислення.

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Велика помилка – вірити, що твоя команда краща за іншу. Наприклад, Манчестер Юнайтед хвалять більше, ніж ПСЖ, але ви бачили, що сталося. Потрібно зберігати спокій і добре готуватися", – сказав Гвардіола в ефірі телеканалу BT Sport.

Кубок Англії1/8 фіналу

Ньюпорт Каунті - Манчестер Сіті: Субота 16 лютого 2019

Ньюпорт Каунті
Матч завершено
1 : 4
Манчестер Сіті
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ньюпорт Каунті - Манчестер Сіті
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