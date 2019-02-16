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Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

22:05 58 Читати українською
Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча
Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити легко победил Ньюпорт Каунти в 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити.

Кубок Англии, 1/8 финала

Ньюпорт – Манчестер Сити – 1:4

Голи: Амонд, 88 – Сане, 51, Фоден, 75, 90, Марез, 90+4

В первом тайме зрители на стадионе Родни Пэрейд забитых мячей не увидели. Однако после перерыва Манчестер Сити буквально уничтожил соперника, позволив Ньюпорту забить лишь гол престижа.

Кубок Англии1/8 финала

Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: Суббота 16 февраля 2019

Ньюпорт Каунти
Матч окончен
1 : 4
Манчестер Сити
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Англия Ньюпорт Каунти Ньюпорт Каунти Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости
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