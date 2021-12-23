Наставник Манчестер Сити не стал отрицать, что его подопечный близок к возвращению в Испанию.

По словам Гвардиолы, он знает, что переговоры Ман Сити и Барселоны находятся на финальной стадии. Испанские СМИ утверждают, что трансфер 21-летнего вингера обойдется каталонцам в 55 млн евро и еще 10 млн бонусов.

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"Да, Ферран близок к уходу, но официального решения пока нет. Когда все будет завершено, клуб объявит об этом. Я хочу, чтобы игроки были счастливы. Торрес – испанец, его хотела Барса. Он сказал, что хочет уйти, я разрешил. .

Я не буду разочарован, если он уйдет. Напротив – буду рад за него", – цитирует Гвардиолу Marca.

Ферран выступает за Сити с августа 2020 года. В текущем сезоне Торрес провел 7 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2025-го.

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