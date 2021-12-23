Наставник Манчестер Сіті не став заперечувати, що його підопічний близький до повернення в Іспанію.

За словами Гвардіоли, він знає, що перемовини Ман Сіті та Барселони перебувають на фінальній стадії. Іспанські ЗМІ стверджують, що трансфер 21-річного вінгера обійдеться каталонцям у 55млн євро та ще 10 млн бонусів.

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"Так, Ферран близький до відходу, але офіційного рішення поки що немає. Коли все буде завершено, клуб оголосить про це. Я хочу, щоб гравці були щасливі. Торрес – іспанець, його хотіла Барса. Він сказав, що хоче піти, я дозволив.

Я не буду розчарований, якщо він піде. Навпаки – буду радий за нього", – цитує Гвардіолу Marca.

Ферран виступає за Сіті з серпня 2020-го. В поточному сезоні Торрес провів 7 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу. Його контракт з "містянами" розрахований до літа 2025-го.

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