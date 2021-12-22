Хавбек сборной Испании вскоре должен присоединиться к каталонскому клубу, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

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Сумма трансфера составит 55 млн евро, но в сделке будут предусмотрены разные бонусы. В общей сложности Манчестер Сити может получить до 70 млн евро за 21-летнего полузащитника. Клубы согласовывают последние детали, потому скоро ожидается официальное подтверждение перехода.

Заметим, что Ферран выступает за Сити с августа 2020-го. В текущем сезоне Торрес провел 7 поединков, в которых оформил 3 гола и 1 результативную передачу.

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