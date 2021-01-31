"Очень сложный матч. Знали, что так и будет. Потрясающе, что в итоге мы продолжили серию побед до 12 матчей. Все футболисты Манчестер Сити бегают и дерутся, как звери. В конце концов, мы смогли забить гол. Шеффилд Юнайтед – сложный соперник . Каждый раз, когда играем с ними, нам приходится бороться до конца.

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До матча мы сказали нашим футболистам, что будет один из самых тяжелых матчей сезона. Так и получилось. Погода одинакова для всех. Играть с подобными командами очень тяжело, они защищаются вдесятером. Их футболисты уже давно работают вместе, потому что знают, что им необходимо делать на поле", – цитирует Гвардиолу BBC.

После 20-ти матчей АПЛ Сити остается лидером турнирной таблицы, Шеффилд Юнайтед – последний.

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