"Дуже складний матч. Знали, що так і буде. Приголомшливо, що в підсумку ми продовжили серію перемог до 12 матчів. Всі футболісти Манчестер Сіті бігають і б'ються, як звірі. Зрештою, ми змогли забити гол. Шеффілд Юнайтед – складний суперник. Кожен раз, коли граємо з ними, нам доводиться боротися до кінця.

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До матчу ми сказали нашим футболістам, що буде один з найважчих матчів сезону. Так і вийшло. Погода однакова для всіх. Грати з подібними командами дуже важко, вони захищаються вдесятьох. Їхні футболісти вже давно працюють разом, тому що знають, що їм необхідно робити на полі", – цитує Гвардіолу BBC.

Після 20-ти матчів АПЛ Сіті залишається лідером турнірної таблиці, Шеффілд Юнайтед – останній.

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