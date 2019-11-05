Гути стал главным тренером Альмерии – клуб претендует на выход в Ла Лигу

Экс-звезда Реала Гути начал сольную тренерскую карьеру.

Альмерия назначила Гути главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

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О сроках действия сотрудничества нового наставника и клуба не сообщается. Это первый опыт для 43-летнего испанца на посту главного тренера. Ранее Гути работал с юниорской командой Реала, а также ассистентом главного тренера в Бешикташе.

Напомним, Гути является легендой Реала, в мадридском клубе он провел 15 лет.

После 14-ти туров Сегунды Альмерия находится на второй строчке турнирной таблицы.

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