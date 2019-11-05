Гуті став головним тренером Альмерії – клуб претендує на вихід в Ла Лігу

Екс-зірка Реала Гуті розпочав сольну тренерську кар'єру.

Альмерія призначила Гуті головним тренером команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про терміни дії співпраці нового наставника та клубу не повідомляється. Це перший досвід для 43-річного іспанця на посаді головного тренера. Раніше Гуті працював з юніорською командою Реала, а також асистентом головного тренера у Бешикташі.

Нагадаємо, Гуті є легендою Реала, у мадридському клубі він провів 15 років.

Після 14-ти турів Сегунди Альмерія перебуває на другій сходинці турнірної таблиці.

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