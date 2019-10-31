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Зозуля – лучший нападающий, которого я когда-либо тренировал, – главный тренер Альбасете

18:46 107 Читати українською
Зозуля – лучший нападающий, которого я когда-либо тренировал, – главный тренер Альбасете
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Наставник Альбасете Луис Мигель Рамис поделился впечатлениями от игры форварда испанского клуба Романа Зозули.

"Роман - лучший нападающий, которого я тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораль и Хесе, но могу сказать одно – он самый совершенный. Он очень много дает нам", – приводит слова Рамиса официальный сайт клуба.

Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре

Напомним, 29-летний украинец в текущем сезоне забил три гола в двенадцати матчах и отдал один ассист. После 13-ти туров Альбасете набрал 22 балла и занимает пятую строчку – от второго места клуб отделяет всего одно очко.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Альбасете Альбасете Ла Лига
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