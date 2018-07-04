Гути подтвердил, что будет тренировать Бешикташ

Экс-тренер молодежной команды Реала Гути заявил, что вскоре войдет в тренерский штаб турецкого Бешикташа.

Гути Эрнандес, который до недавнего времени был главным тренером мадридского Реала U-19, решил войти в тренерский штаб Бешикташа. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Сегодня я хочу поблагодарить Реал за все годы, которые я провел в клубе как футболист и тренер.

Через несколько дней я присоединюсь к тренерскому штабу Бешикташа, где стану помощником главного тренера.

Мы с семьей с нетерпением ждем приключения в Стамбуле. Время действовать!", – написал Гути.

Напомним, с 2013 года Гуте тренировал Реал Мадрид U-19, с которым в первый же сезон выиграл три трофея.

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