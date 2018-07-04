Гуті підтвердив, що тренуватиме Бешикташ

Екс-тренер молодіжної команди Реала Гуті заявив, що незабаром увійде до тренерського штабу турецького Бешикташа.

Гуті Ернандес, який донедавна був головним тренером мадридського Реала U-19, вирішив увійти в тренерський штаб Бешикташа. Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Сьогодні я хочу подякувати Реалу за всі роки, які я провів у клубі як футболіст і тренер.

Через кілька днів я приєднаюся до тренерського штабу Бешикташа, де стану помічником головного тренера.

Ми з сім'єю з нетерпінням чекаємо пригоди в Стамбулі. Час діяти!", – написав Гуті.

Нагадаємо, з 2013 року Гуті тренував Реал Мадрид U-19, з яким в перший же сезон виграв три трофеї.

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