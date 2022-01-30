"Со временем, если он продолжит работать в том же духе, он будет в основе Динамо. Ведь не зря он в U-19 забивает и в чемпионате, и в Юношеской лиге УЕФА таким командам, таким футбольным школам. Все задатки у него есть: скорость, дриблинг, много забивает, отдает.

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Ему необходимо добавить в игре в обороне, потому что если на уровне U-19 можно еще не отбирать мяч, то в первой команде немного другие требования. И тогда, думаю, у него есть все шансы", – сказал Гусев в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа 19-летний сенегалец оформил 5 голов.

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