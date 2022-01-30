"З часом, якщо він продовжить працювати у тому ж дусі, він буде в основі Динамо. Адже не дарма він в U-19 забиває і в чемпіонаті, і в Юнацькій лізі УЄФА таким командам, таким школам футбольним. Всі задатки у нього є: швидкість, дриблінг, багато забиває, віддає.

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Йому необхідно додати у грі в обороні, тому що, якщо на рівні U-19 можна ще не відбирати м'яч, то у першій команді трохи інші вимоги. І тоді, думаю, у нього є всі шанси", – сказав Гусєв у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Діалло став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА. У 6 матчах групового етапу 19-річний сенегалець оформив 5 голів.

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