Гусев считает, что не готов возглавить Динамо

Ассистент тренера молодежной команды киевского Динамо Олег Гусев оценил свои умения как наставника.

"Да, я работаю помощником главного тренера молодежной команды Динамо Юрия Мороза. К самостоятельной работе готовым себя не считаю. Так сказать, хороший человек – это не профессия, биография здесь также ни к чему, нужны квалификация и опыт. План таков, что нужно как следует набраться опыта в работе с молодежью, а там и переходить на новый уровень.

Гусев рассказал, почему так и не подписал контракт с Чикаго Файр

Давайте игру первого команды Динамо обсуждать не будем – вы же прекрасно понимаете, что мое положение в клубе накладывает определенные обязательства. И дело тут вовсе не в Динамо, а в наличии абсолютно естественной корпоративной этики. Скажем, много ли вы встречали сотрудников Шахтера, которые распинались перед журналистами о тактике и кадровых решениях Луиша Каштру, несмотря на результат?!

Вот и в нашем случае – конечно, хочется чаще побеждать, конечно, хочется, чтобы команда играла сильнее, конечно, никто не против укрепить ее кадрово, конечно, есть свои мысли как у тренера молодежки, конечно, пронизывают свои чувства как бывшего игрока Динамо.

Ну а что бы вы еще хотели услышать? Что я готов прийти и навести порядок? Такого никто не скажет, потому что дураки и хвастуны среди футболистов встречаются гораздо реже, чем это иногда кажется журналистам", – сказал Гусев.

Читайте полное интервью Футбол 24: "Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины