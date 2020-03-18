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Гусев рассказал, почему так и не подписал контракт с Чикаго Файр

13:51 80 Читати українською
Гусев рассказал, почему так и не подписал контракт с Чикаго Файр
Олег Гусев / фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины и Динамо Олег Гусев вспомнил переговоры о переезде в МЛС.

"Вариант с американским Чикаго Файр сорвался из-за причин, не зависящих от Евро. Вот туда я бы отправился в любом случае, более того, соглашался на весьма скромные условия контракта.

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Однако они "ездили по ушам" месяца четыре, а затем, в мае 2017 года, развели руками – извини, ничего с твоим контрактом не получилось, у нас тут своя специфика, "потолок зарплат" и так далее. Поэтому летом мне было над чем подумать – что в 16-м, что через год! Но в жизни думать вообще полезно", – сказал Гусев.

Напомним, зимой 2017-го пресса активно писала о возможном переезде Гусева в МЛС. Якобы Олег даже был на просмотре в Чикаго Файр, хотя потом эта информация не подтвердилась. Осенью 2018 украинец завершил профессиональную карьеру игрока.

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Теги
МЛС Чикаго Файр Чикаго Файр Олег Гусев Олег Гусев
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