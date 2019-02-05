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Гусев рассказал о своем первом тренерском опыте в Динамо U-21

15:05 65 Читати українською
Гусев рассказал о своем первом тренерском опыте в Динамо U-21
Олег Гусев / Динамо

Помощник тренера Динамо U-21 Олег Гусев рассказал, как себя чувствует в роли тренера.

"Как себя чувствую в роли тренера? По разному. Вообще, очень интересно, много нового. Но и сам стараюсь поделиться опытом, который приобрел за футбольную карьеру.

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Тренерский опыт, разумеется, это совсем другое. Здесь я уже больше стараюсь получить информацию и знания от старших тренеров. Ребятам, как я уже сказал, по мере возможностей стараюсь подсказывать, стараюсь учить", – цитирует Гусева официальный сайт Динамо.

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Напомним, в мае 2018 года 35-летний хавбек провел свой последний матч в футболке киевлян, помог команде победить донецкий Шахтер, а в сентябре прошлого года стал одним из тренеров молодежной команды Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Олег Гусев Олег Гусев Динамо U-21 Динамо U-21
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