Гусев рассказал о своем первом тренерском опыте в Динамо U-21

Помощник тренера Динамо U-21 Олег Гусев рассказал, как себя чувствует в роли тренера.

"Как себя чувствую в роли тренера? По разному. Вообще, очень интересно, много нового. Но и сам стараюсь поделиться опытом, который приобрел за футбольную карьеру.

Гусев: Понял, что Ващук не вернет деньги, после отказа от расписки

Тренерский опыт, разумеется, это совсем другое. Здесь я уже больше стараюсь получить информацию и знания от старших тренеров. Ребятам, как я уже сказал, по мере возможностей стараюсь подсказывать, стараюсь учить", – цитирует Гусева официальный сайт Динамо.

Ротань: Имел предложение из МЛС, тогда отказался, а потом подумал, что нужно было ехать

Напомним, в мае 2018 года 35-летний хавбек провел свой последний матч в футболке киевлян, помог команде победить донецкий Шахтер, а в сентябре прошлого года стал одним из тренеров молодежной команды Динамо.