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Гусєв розповів про свій перший тренерський досвід у Динамо U-21

15:05 392 Читать на русском
Гусєв розповів про свій перший тренерський досвід у Динамо U-21
Олег Гусєв / Динамо

Помічник наставника Динамо U-21 Олег Гусєв розповів, як почувається у ролі тренера.

"Як почуваюсь у ролі тренера? По різному. Взагалі, дуже цікаво, багато нового. Але і сам намагаюся поділитися досвідом, який надбав за футбольну кар'єру.

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Тренерський досвід, зрозуміло, це зовсім інше. Тут я вже більше намагаюся отримати інформацію і знання від старших тренерів. Хлопцям, як я вже сказав, в міру можливостей намагаюся підказувати, намагаюся навчати", – цитує Гусєва офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, у травні 2018 року 35-річний хавбек провів свій останній матч у футболці киян, допомігши команді перемогти донецький Шахтар, а у вересні минулого року став одним з тренерів молодіжної команди Динамо.

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Динамо Динамо Олег Гусєв Олег Гусєв Динамо U-21 Динамо U-21
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