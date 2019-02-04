Гусев: Понял, что Ващук не вернет деньги после отказа от расписки

Бывший футболист Динамо Олег Гусев рассказал свою версию конфликта с Владиславом Ващуком.

"В 2008 году Ващук занял у меня сумму в 60 тысяч евро. Он взял деньги на 2 месяца. Какая сумма была возвращена? 10 тысяч евро, где-то через год. Как Ващук объяснял задержку платежа? "Есть сложности. Подожди еще немного. Все верну".

Ващук: Почему так себя ведет Гусев – я могу только догадываться

Я понял, что этого не произойдет в прошлом году. Я сказал ему: "Дело тянется слишком долго. Напиши расписку". Он наотрез отказался. Стало понятно, что добровольно этих денег он не отдаст. Если бы существовала расписка, сейчас вопрос решался бы куда проще и быстрее", – цитирует Гусева "Спорт-Экспрес в Украине".

Гусев подтвердил, что Ващук должен ему 50 тысяч долларов