Гусев рассказал о причинах полуторагодичного перерыва в выступлениях за сборную Украины

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Олег Гусев вспомнил о самой сложной травме в своей карьере.

"В феврале 2008 года сборная провела спарринг на Кипре. Дебют нового тренера Алексея Михайличенко ярким никак не назовешь. Мы не проиграли, но матч провели не самый лучший. Вышла боевая ничья – 1:1. Счет сравнял Артем Милевский, и это был его дебютный гол за сборную Украины.

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В конце марта встречались в Киеве с Сербией, на этот раз сыграли уже лучше. Победили – 2:0. В тот момент я, конечно, не думал, что в следующий раз приеду в сборную, по сути, лишь через полтора года. Все перевернула игра чемпионата Украины с Таврией.

Дело было 12 апреля, и этот День космонавтики я запомнил надолго. Безобидный эпизод в начале второго тайма. Перепрыгивал через подкат защитника, выходил практически один на один, и почувствовал такую ​​боль в колене, которой раньше никогда не испытывал. Понял – что-то серьезное. Кресты. Самая сложная травма в карьере", – цитирует Гусева издание Zbirna.com.

Напомним, Гусев начал выступления во взрослом футболе в 2000 году. Последний матч в карьере провел за Динамо 19 мая 2018 г. против донецкого Шахтера.

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