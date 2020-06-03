Гусєв розповів про причини півторарічної перерви у виступах за збірну України

Колишній хавбек Динамо і збірної України Олег Гусєв пригадав найскладнішу травму у своїй кар'єрі.

"У лютому 2008-го збірна провела спаринг на Кіпрі. Дебют нового тренера Олексія Михайличенка яскравим ніяк не назвеш. Ми не програли, але матч провели не найкращий. Вийшла бойова нічия – 1:1. Рахунок зрівняв Артем Мілевський, і це був його дебютний гол за збірну України.

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Наприкінці березня зустрічалися в Києві з Сербією, і цього разу зіграли вже краще. Перемогли – 2:0. В той момент я, звичайно, не думав, що наступного разу приїду в збірну, по суті, аж через півтора року. Все перевернула гра чемпіонату України з Таврією.

Справа була 12 квітня, і цей День космонавтики я запам'ятав надовго. Стандартний, начебто, епізод на початку другого тайму. Перестрибував через підкат захисника, виходив практично віч на віч, і відчув такий біль в коліні, якого раніше ніколи не відчував. Зрозумів – щось серйозне. Хрести. Найскладніша травма в кар'єрі", – цитує Гусєва видання Zbirna.com.

Нагадаємо, Гусєв розпочав виступи у дорослому футболі у 2000 році. Останній матч у кар'єрі провів за Динамо 19 травня 2018 року проти донецького Шахтаря.

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