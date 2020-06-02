Гусев: Донецк – нефартовый город для сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины Олег Гусев вспомнил матче с Грецией (0:0, 0:1) в отборе чемпионата мира 2010 года.

"Перед жеребьевкой плей-офф сборная Украины попала во вторую корзину. В первой были Франция, Португалия, Россия и Греция. Нам достались греки, и это был благоприятный жребий.

Гусев вспомнил матч сборной Украины, который хотел бы переиграть

У кого-то могло сложиться впечатление, что команда расслабилась, но об этом не могло быть и речи. Все понимали, что на кону чемпионат мира, все хотели туда попасть. В Афинах мы сыграли 0:0, хотя должны были забивать хотя бы один гол. У меня были моменты, во втором тайме Андрей Шевченко вообще отдал пас один на один, но я плохо обработал мяч и шанс упустил. Не попал потом в основу на ответный матч.

Не знаю, почему мы проводили его в Донецке, но там был какой-то шум с билетами. Донбасс Арена оказалась полупустой в таком сверхважном матче. Да и нефартовый этот город для национальной команды, хотя я там в ней и дебютировал. Наша сборная не выиграла там ни одного матча. Мы и на Евро-2012 дважды уступили в Донецке. С французами дождь пошел, с англичанами судьи ошиблись", – цитирует Гусева издание Zbirna.com.

Напомним, Олег дебютировал за "сине-желтых" в товарищеском матче против Румынии – 20 августа 2003 г. в Донецке сборная Украины уступила со счетом 0:2.

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