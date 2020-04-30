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Гусев признался, чьей игрой больше всего увлекался в детстве

16:27 13 Читати українською
Гусев признался, чьей игрой больше всего увлекался в детстве
Олег Гусев / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Олег Гусев рассказал о своих кумирах.

"Когда я был маленьким и только начал смотреть футбол, мне очень нравился ван Бастен. Мне было 7-8 лет, но возможности смотреть матчи не было. Он был все время на слуху.

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Во всех командах пытался взять футболку с его 9-м номером. Позже очень нравился Ромарио. А когда я стал постарше, то болел за Динамо и играл в нападении. Тогда мне нравился Шевченко", – рассказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, Гусев – воспитанник сумского футбола. Дебютировал во взрослом футболе 27 июля 2002 года против Ворсклы в составе киевского Арсенала. За Динамо выступал с 2003 по 2018 годы. Пять раз завоевывал с "бело-синими" золото чемпионата, выиграл 5 Кубков Украины и 3 Суперкубка страны.

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Олег Гусев Олег Гусев Динамо Киев Динамо Киев Ромарио Марко ван Бастен Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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